Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала о съемках экстремальной сцены в своем новом клипе

Несколько дней назад певица представила необычный клип, в котором поразила несколькими образами, являющимися сочетаний украинского и мексиканского колоритов. При этом название трека раскрывает главную изюминку и посыл клипа - в переводе с мексиканского сленга A huevo значит «круто/офигенно» (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

В новой видеоработе Каменских сменила четыре образа, каждый из которых не похож на предыдущие.

Причем одна из сцен на съемках клипа оказалась по-настоящему экстремальной, это стало для певицы своего испытанием:

«Я до сих пор помню сцену, в которой мне пришлось висеть головой вниз. Мне было очень страшно, ведь у меня уже есть неудачный экстремальный опыт - когда я прыгала с парашютом. На съемках я очень переживала, что упаду головой вниз. Но все прошло хорошо, я справилась», - поделилась своей историей Настя.

Она подчеркнула, что готовилась к сцене очень долго, еще за две недели до старта съемок певица занималась на специальном тренажере.

«Каждый день на протяжении двух недель я тренировалась - висела головой вниз на специальном тренажере, чтобы постепенно адаптироваться к такому положению. В результате во время съемок спокойно висела 10 дублей по 4-5 минут».

Как мы сообщали ранее, во время приземления с парашютом, о котором упоминала звезда, она получила серьезную траву. Каменских сделали операцию после неудачного прыжка с парашютом. В результате падения Каменских раздробила кость, получила вывих и переломы. Врачи прописали певице постельный режим на два месяца.

Отметим также, что сам клип на трек снимали еще до карантина, режиссером выступил известный клипмейкер Леонид Колосовский. Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проекте NK.

Мы также писали, что в самом клипе Каменских предстает в четырех ярких образах. На одном из снимков 33-летняя артистка позирует в металлическом топе и брюках с леопардовым принтом, дополнив образ дополнила куртка-косуха с бахромой. Образ бунтарки завершили серьги с головами львов ручной роботы от Sandra.

Также Настя примерила платье красного цвета с высоким разрезом и пышными рукавами. С длинной пышной косой и снопом пшеницы в руках Настя похвасталась необычным сочетанием украинского колорита с мексиканским темпераментом.

На другом фото артистка позирует в коротком черном комбинезоне, жакете с отделкой и свободных белых сапогах.

В завершении Настя показала стильный образ в костюме бирюзового цвета в сочетании с малиновой рубашкой. Волосы Настя собрала в высокий пучок.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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