Настя Каменских, Марина Бех-Романчук, Деми Роуз и другие звезды похвастались упругими ягодицами

На первом фото показалась Настя Каменских. Красотка развернулась в профиль и демонстрировала в коротких шортах идеальную пятую точку, которая была не только подтянутой, но и загорелой. Образ дополнила звезда топом и кроссовками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Марина Бех-Романчук. Красотка стояла на беговой дорожке в спортивных шортах розового цвета. Звезда развернулась спиной, демонстрируя подтянутые ягодицы. Образ спортсменка дополнила топом и белыми кроссовками.

На третьем фото показалась Деми Роуз. Звезда сидела в бикини, которое практически не прикрыло ее гордость - "орешек". Модель без стыда показала пышную пятую точку, которая была идеальной формы. Звезда сидела спиной, поэтому можно легко оценить красоту.

На следующем снимке уже Сьюзи Кортес, которая получила даже титул за свои ягодицы. Красотка присела на корточки и была в стрингах, а сама развернулась спиной к камере. На фото легко можно оценить подтянутые "булочки" модели, которая их показала максимально близко.

Закрывает топ Янет Гарсия. Звезда сидела на колоде в леопардовом боди. Красотка развернулась спиной и показала подтянутую пятую точку.

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