Стало відомо про зміни, які вплинуть на пенсії українців

Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

Так, затверджено показник середньої заробітної плати за липень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для нарахування пенсії.

Показник середньої заробітної плати за липень 2020 року становить 9837 грн 35 коп.

Зауважимо, що цей показник береться до уваги при розрахунку звичайної трудової пенсії, яка призначається переважній більшості пенсіонерів (не депутатська, не наукова, не Шахтарська, не держслужбовців, не інвалідів, ніяких інших категорій, для яких пенсії вважаються за особливими законами).

У цьому випадку пенсія залежить від стажу і коефіцієнтів зарплати ( КЗ - співвідношення латок пенсіонера і середніх зарплат по Україні за кожен місяць в межах визначеного законом періоду).

Зазначимо, на пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 13,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, що нове підвищення пенсій у 2020 році відбудеться 1 грудня. На цю дату заплановано підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. Разом з прожитковим мінімумом зросте і мінімальна пенсія.

Підвищення пенсій заплановано і на 2021 рік. Очікується, що пенсії тих, кому 65 років і більше, повинні збільшитися не менше ніж до 2400 грн (+400 грн), потім до 2600 грн (ще +200 грн). Але точні дати поки невідомі.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.

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