Стало известно об изменениях, которые повлияют на пенсии украинцев

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, утвержден показатель средней заработной платы за июль 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии.

Показатель средней заработной платы за июль 2020 года составляет 9837 грн 35 коп.

Заметим, что этот показатель берется в учет при расчете обычной трудовой пенсии, которая назначается подавляющему большинству пенсионеров (не депутатская, не научная, не шахтерская, не госслужащих, не инвалидов, никаких иных категорий, для которых пенсии считаются по особым законам).

В этом случае пенсия зависит от стажа и коэффициентов зарплаты ( Кз - соотношения заплат пенсионера и средних зарплат по Украине за каждый месяц в пределах определенного законом периода).

Отметим, на пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 13,6 миллиарда гривен.

Напомним, что новое повышение пенсий в 2020 году произойдет 1 декабря. На эту дату запланировано повышение прожиточного минимума для всех категорий населения. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и минимальная пенсия.

Повышение пенсий запланировано и на 2021 год. Ожидается, что пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн). Но точные даты пока неизвестны.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.