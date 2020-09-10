С 1 декабря текущего года пенсии вырастут приблизительно у трех миллионов украинцев

Об этом информирует Politeka со ссылкой на материал в издании Сегодня.

Так, эксперты Минсоцполитики, уитверждают, что в самом большом выигрыше будут те пенсионеры, у которых и так высокие пенсии. К примеру, максимальная пенсия увеличится на 570 гривен, однако ее будут выплачивать лишь в том случае, если украинец пенсионер получал "урезанную" (было положено 17800 гривен, а он до 1 декабря 2020 года (по закону) не мог полачить больше 10 минимальных пенсий (17120 грн).

Однако, основная часть пенсионеров получит минимальные надбавки. Например, шахтерам добавят по 170 гривен, пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной – от 11 до 22.

Тем же, кто получает трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 гривен) не добавят ничего, или же их прибавки будут мизерными – от 57 копеек до 12 гривен. Доплаты за стаж (1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин с 1 декабря эта доплата увеличится на 57 копеек.

Пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников нардепов и тех, кому пенсии назначили в 2019-2020 годах, не увеличатся вообще.

Politeka писала, что новое повышение пенсий в 2020 году произойдет 1 декабря. На эту дату запланировано повышение прожиточного минимума для всех категорий населения. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и минимальная пенсия. Отметим, повышение пенсий запланировано и на 2021 год. Ожидается, что пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн). Но точные даты пока неизвестны.

Депутаты Верховной Рады предложили ввести денежные компенсации за задержку пенсий, зарплат и других выплат. С такой инициативой 4 сентября выступил парламентский комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№ 3817)", - указано в сообщении.

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