Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова заворожила формами в грайливих міні-шортах

Днями зірка випустила новий кліп на пісню "Проблема", писати Politeka.net. Артистка в захваті від своєї роботи тому вже кілька днів публікує в Instagram кадри відеоролика.

Красуня вибрала чорний костюм, який підкреслив її струнку фігуру. Зокрема Оля посвітила пружним животиком, завдяки короткому топіку. А також Бузова похвалилася стрункими ніжками в коротких шортиках і панчохах на резинках. Завершили образ артистки грубі черевики.

У такому вбранні Ольга активно танцювала в компанії хлопців і дівчат. Зйомки проходили на вулиці, а саме - на даху 10-поверхового будинку в центрі Москви - тому раз у раз довге хвилясте волосся співачки піднімав вгору вітер.

"Я вже вам говорила, що #Проблема для мене особлива пісня, тому Ви ще багато різних цікавих продуктів побачите, пов'язаних з нею☺. Хочу до запрем’єрити вам один з них🥰 наше танцювальне mood відео...",- написала співачка.

За півгодини пост зібрав понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів:

"🔝 🔝 , всі твої пісні та кліпи🔝 🔝 🔝, найкраща 💪💪💪👍👍👍👌👌👌❤️❤️❤️", "ще одна гармата❤️❤️❤️😻😻😻", "Бомбічні танці💥 💥 💥такі як і вогняна пісня💣 💣 💣 😍", " Оля, ти умочка 🤍 🌷 👼 наше янголятко !! Іркутськ сильно чекає 😱❤️Я проблема твоя, головна😅 😅", " без розчепірених ніг ну ніяк😂", " пісня одноденка, ні про що. Краще один кліп хороший зняти ,ніж сто таких", " виглядає дешево😑 бюджету не вистачило?", "Таких одноразових пісень слухати не хочеться".

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