Российская певица и телеведущая Ольга Бузова восхитила выступлением в ярком образе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала видеозапись в микроблоге "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). На этот раз Ольга Бузова появилась на сцену в блестящем костюме: короткий топ подчеркнул ее бюст и сделал акцент на плоском животике, а обтягивающие штаны выделили ее стройную фигуру. Образ дополнил яркий макияж с блестками и прическа в виде хвоста. Во время исполнения песни она соблазнительно потрясла бедрами в зажигательном танце.
"Ловите Мой кавер на песню XO и кусочек моего вайба с выступления в Ночном Контаке", - поделилась Ольга Бузова.
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Пользователи социальной сети восхитились выступлением певицы и оставили ей много приятных комментариев:
"Ты прелесть, 🔥 бомба 💣"; "Очень круто! Оля, ты молодец 😍❤🔥"; "Лучше оригинала!"; "Умничка наша, крутая версия 😍❤️❤️🔥🔥"; "Зажигалочка ! 💖"; "красотка❤️❤️у тебя самые лучшие треки🔥🔥продажай в том же духе😍Ты - наша королева 👑 ❤️Самая лучшая❤️❤️❤️❤️❤️"; "Нереальная 🤤😻👸🏻♾❤️"; "Законно быть такой классной?"; "Мне кажется или я ошибаюсь, что это Бритни Спирс в начале карьеры 😮".
Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.
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