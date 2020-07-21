Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников резко сменой имиджа

У себя в Инстаграм красотка поделилась кадрами с шоу, которое она вела, передает Politeka.net. Для эфира Бузовой сделали очень модную прическу, которую часто называют «челкой без стрижки». Поклонники сразу же обратили внимание, что совсем недавно такую же прическу делала другая певица. Бузова решилась на эксперимент, как ранее решилась Наташа Королева.

Такая прическа позволяет примерять челку, не подстригая ее. Стилисты просто поднимают волосы, делают пучок, оставляя на лбу челку-шторку. Стоит отметить, что Ольге пришлась к лицу такая прическа. Правда, фанаты не смогли публично обсудить новый образ артистки, так как она опубликовала фото и видео в сторис.

Ранее мы писали, что 34-летняя Ольга Бузова на днях активно экспериментировала с париками, примеряя различные яркие волосы. В одном из париков нежно-голубые вьющиеся локоны рассыпались на плечах у Ольги, в результате чего она стала похожей на сказочную фею или Мальвину. Бузова подчеркнула свою неординарность интересным макияжем со "слезками".

Кроме этого, недавно Бузова примеряла белый парик с длинными волосами. Певица подумала, что могла бы вернуться к светлым волосам.

Напомним, что скандальная Бузова распахнула халатик и заговорила о личных проблемах: «Так плохо и мало…».

Как сообщала Politeka, Бузова сменила имидж и показала знойные забавы с любовником Давой: "Быстрее бы свадьбу".

Также Politeka писала, что Бузова с голой пятой точкой показала радугу, фото произвело фурор: "Путин уже выехал".