34-летняя российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы добиться славы и богатства

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в двух "ипостасях" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, постановочные кадры были сняты в отеле. Бузова-горничная видит себя нынешнюю - шикарную красотку в красном платье и с короной на голове, и не может поверить своим глазам.

Признание Ольги впечатлило публику:

"2 Оли... одна сейчас, вторая из прошлого. И обе реальные 😳 Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в 6 утра, чтобы успеть это сделать перед институтом, и заработать маленькую, но денежку😏 И этим видео я хочу сказать одно: всё в ваших руках! ✊🏻 Никогда не знаешь, как изменится твоя жизнь завтра, но каждый из вас может изменить свою жизнь уже сегодня 🙏🏻 Важно быть упорным и трудолюбивым, ведь для достижения своих целей часто надо попахать✊🏻✊🏻✊🏻 Что я делаю и по сей день 🤷🏻‍♀️"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"оль а что случилось? кризис из-за карантина? подрабатываешь горничной?"

"Как круто, когда человек растёт 🤗❤️ Своим трудом добивается многого 👌"

"Ты лучшая ❤️ 🙏🏻 Мотивируешь людей 🥰"

"Хохочем и удивляемся😂"

"Только почему-то Оля с презрением посмотрела на себя в прошлом...или мне показалось?"

"Оля, это просто невероятно 😍 прямо до слёз😢🙈"

Ранее мы сообщали, на одном из последние фото Бузову с длинной челкой и необычным макияжем сравнили с китаянкой. Звезда предстала в микрокостюмчике: топе и юбке, которые выгодно подчеркнули ии подтянутую фигуру.

Напомним, скандальная Бузова устроила шоу в купальнике у бассейна: "Вот это фигура!".

А еще Politeka писала, что Бузова скопировала Ивлееву и опозорилась новым видео с откровенными образами.