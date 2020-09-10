Російський співак Микола Басков розповів про своє горе

Як передає Politeka.net, одкровенням Виконавець поділився на своїй сторінці в «Instagram».

"Сьогодні другий день народження тата... без нього... Якийсь дуже, просто неможливо важкий рік для нас з мамою. Не знаю, скільки має пройти часу, щоб прийшло усвідомлення неповерненості, щоб зрозуміти, що його дійсно немає. Поки не виходить прийняти це, змиритися. Не виходить, та й не намагаюся, якщо чесно. Він поруч, він зі мною, він завжди зі мною. Був, є і буде", - написав Басков.

Артист зазначив, що його батько був дуже правильним і багато встиг зробити. Він залишається орієнтиром і приводом для гордості артиста.

"Його вже немає. Але ми з мамою так само трепетно і сильно любимо його. Пам'ятати. Молитви наші про нього, в думках дякуємо за все. Сьогодні безліч людей, з якими він йшов по життю, згадають його, прекрасну людину, справжнього чоловіка, гідного офіцера, який все його життя стояв на сторожі інтересів Батьківщини. Згадають, пом'януть. Їх дуже-дуже багато, з ким він дружив, служив, працював. Він був неймовірно товариським, сильним, веселим, правильним. Таких дуже мало. І я пишаюся тим, що він - мій батько. Завжди буду це пам'ятати і цінувати. Царства небесного тобі, наш улюблений", - написав Микола Басков.

У коментарях його постаралися підтримати як колеги, так і шанувальники.

Нагадаємо, батько Баскова помер у віці 67 років. Про трагедію артист дізнався за кілька хвилин до виходу на сцену під час закриття других Європейських ігор, що проходили в Мінську.

Похорони Віктора Баскова пройшли в закритому режимі. Тоді співак заявив, що сім'я повинна пережити трагедію без сторонніх. Він на час відмовився від будь-яких коментарів і навіть перестав вести сторінку в соцмережі.

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках.

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