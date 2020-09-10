Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі

На фото Кім з'явилася в білому топі. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель дивилася прямо в об'єктив камери і демонструвала ідеальний животик, який був зовсім не прикритий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "кращої вид, заморська принцеса".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала себе на прогулянці.

На фото красуня позувала в спідниці і топі. Образ зірка доповнила бейсболкою і окулярами. Зірка йшла по грунтовій дорозі і показувала себе досить близько, знімаючи на телефон. На кадрах можна помітити величезний бюст зірки, який вона вирішила не ховати.

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На кадрах палюча модель підняла перед собою камеру і показала апетитні округлості в ліфчику.

Чорна тканина обтягнула величезні принади, які ледь не вистрибували з білизни. Вигляд у красуні був спокусливим і зачаровуючим. До того ж Кім зробила зачіску, що створює мокрий ефект. Вона розпустила довге волосся і поклала набік частину з них.

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