Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі
На фото Кім з'явилася в білому топі. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель дивилася прямо в об'єктив камери і демонструвала ідеальний животик, який був зовсім не прикритий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "кращої вид, заморська принцеса".
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Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала себе на прогулянці.
На фото красуня позувала в спідниці і топі. Образ зірка доповнила бейсболкою і окулярами. Зірка йшла по грунтовій дорозі і показувала себе досить близько, знімаючи на телефон. На кадрах можна помітити величезний бюст зірки, який вона вирішила не ховати.
Ми писали, що відома модель Кім Лі блиснула досконалими формами в ліфчику.
На кадрах палюча модель підняла перед собою камеру і показала апетитні округлості в ліфчику.
Чорна тканина обтягнула величезні принади, які ледь не вистрибували з білизни. Вигляд у красуні був спокусливим і зачаровуючим. До того ж Кім зробила зачіску, що створює мокрий ефект. Вона розпустила довге волосся і поклала набік частину з них.
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