Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян вдохновляет миллионы женщин по всему миру

Как передает Politeka.net, многие модели сумели сделать на ее имени карьеру. Кто-то благодаря сильной схожести со звездой, а кто-то благодаря пышным формам как у Ким.

Так, украинская версия Кардашьян, киевская модель Алена Омович не сильно похожа на Ким. Свое прозвище она заслужила благодаря многочисленным пластическим операциям.

Британскую модель Деми Роуз долгое время называли «британской Кардашьян». Впрочем, формам модели может позавидовать и сама Ким.

Очень популярной в последнее время стала турецкая модель Гюль Бахари. Ее схожеть с Ким более заметна.

Также популярностью пользуется корейская версия Кардашьян – модель Ким Ли. У красотки даже имя созвучно с ее кумиром.

Русская версия Кардашьян, модель Анастасия Квитко давно переехала в США, где строит карьеру. В США, в отличие от России, такие формы как у Квитко пользуются спросом.

Кроме этого, есть ряд моделей, которые намерено копируют стиль Ким. Более того, некоторые делают себе пластические операции, чтобы быть более похожими на звезду. Так, например, модель Елена Карлеуша специально копирует стиль Кардашьян.

А Марианна Хьюитт научилась краситься как Ким.

Напомним, что русская Кардашьян с невинным видом потрясла «сладостями» в облегающем наряде: «Ох ты ж…».

Как сообщала Politeka, фигуристая Деми Роуз с подружкой завели жаркими позами: позабавились на славу.

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян еле вместила роскошных "подружек" в крохотный топ: "Goddess!".