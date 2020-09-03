Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, показала, как проводит последние жаркие деньки

На фото Ким позировала в белой футболке с принтом, где на груди нарисованы два смайлика, а под ними надпись. Образ девушка дополнила коротенькими шортиками, а сама стояла возле дерева и улыбалась. Волосы звезда решила оставить распущенными, при этом соблазнительно выгнувшись. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты мне нравишься, ты другой", - подписала кадр красотка, процитировал надпись на футболке.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Секунду я был счастлив", "Ким единая в своем роде", "Ты красивая, я хочу знать, что тебе лучше писать по итальянски", "Ты мне тоже нравишься, ты всем понравишься", "Люблю то, как ты живешь", "Это то, что я. Об этом мне говорили многие", "Прекрасная", "Спасибо тебе", "И ты только одна", "Детка".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли блеснула сочными формами.

На одном из недавних фото Ким Ли сделала жаркое селфи в маечке на тонких бретельках. Модель поднесла камеру к себе ближе, немного сжав груди, которые подпрыгнули в глубоком вырезе. Завершили образ украшения.

Напомним, корейская Кардашьян в леопардовом боди дерзко выгнулась, выставив напоказ зону бикини

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян сверкнула огромными формами в белье на тонких бретельках

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