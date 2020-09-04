Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Ким позирует в купальнике в черный горошек. Звезда показалась перед зеркалом и снимала себя на телефон. Волосы у модели были распущены, а сама она демонстрировала идеальную фигуру. На втором фото звезда уже стояла на фоне океана и пальм. Красотка была в тапочках, а образ дополнила еще и очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки. Все из-за того, что красотка выбросила кадр в сторис Инстаграм, где таких инструментов нет.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала, как проводит последние жаркие деньки.

На фото Ким позировала в белой футболке с принтом, где на груди нарисованы два смайлика, а под ними надпись. Образ девушка дополнила коротенькими шортиками, а сама стояла возле дерева и улыбалась.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ким единая в своем роде", "Черт, линда", "Она такая же злодейка, как я".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала себя и рассказала про достижение целей.

На фото красотка позирует в блестящем платье с огромным декольте. Ким без стыда демонстрировала свою пышную грудь и ножки, которые выглядывали из-под наряда.

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