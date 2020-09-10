Дочка зірки студії " Квартал 95» Євгенія Кошового Варвара похвалилася яскравою зовнішністю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
12-річна Варвара Кошова активно веде свою сторінку в Instagram і часто ділиться новими фотографіями. Цього разу школярка опублікувала нове Селфі.
На фото дочка артиста відображена з яскраво нафарбованими губами.
"Губи свої (ні). я їх накачала.😋 » ,- жартівливо написала школярка.
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Знімок активно коментують Передплатники Вари Кошовий.
"Губі схоже, як у дівчаток з мультика "Братц"💕 🔥 💕», «та не схоже, що накачала», «як красиво то», «гармата», «переможниця, Королева🌼», - пишуть в коментарях.
Раніше дочьЕвгения Кошового влаштувала стильну фотосесію з шафою.
На знімках школярка позує в досить простому, але при цьому стильному образі. На ній темні джинси з високою посадкою і чорна майка. На першому фото Варя стоїть, притулившись спиною до шафи з яскраво-червоними дверцятами. Дівчина виглядає, як справжня модель.
На другому фото вона повернулася до шафи і сперлася на нього однією рукою, відставивши назад ногу. Передплатники юної красуні активно коментують знімки. У коментарях навіть припустили, що в шафі сховався батько Варі – Євген Кошовий.
Нагадавши, Кошовий з "Квартал 95" відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з " Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" пожовтів і змінився в особі після слів дружини: таким його ще не бачили.