Дочка зірки студії " Квартал 95» Євгенія Кошового Варвара похвалилася яскравою зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

12-річна Варвара Кошова активно веде свою сторінку в Instagram і часто ділиться новими фотографіями. Цього разу школярка опублікувала нове Селфі.

На фото дочка артиста відображена з яскраво нафарбованими губами.

"Губи свої (ні). я їх накачала.😋 » ,- жартівливо написала школярка.

Знімок активно коментують Передплатники Вари Кошовий.

"Губі схоже, як у дівчаток з мультика "Братц"💕 🔥 💕», «та не схоже, що накачала», «як красиво то», «гармата», «переможниця, Королева🌼», - пишуть в коментарях.

Раніше дочьЕвгения Кошового влаштувала стильну фотосесію з шафою.

На знімках школярка позує в досить простому, але при цьому стильному образі. На ній темні джинси з високою посадкою і чорна майка. На першому фото Варя стоїть, притулившись спиною до шафи з яскраво-червоними дверцятами. Дівчина виглядає, як справжня модель.

На другому фото вона повернулася до шафи і сперлася на нього однією рукою, відставивши назад ногу. Передплатники юної красуні активно коментують знімки. У коментарях навіть припустили, що в шафі сховався батько Варі – Євген Кошовий.

Нагадавши, Кошовий з "Квартал 95" відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з " Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" пожовтів і змінився в особі після слів дружини: таким його ще не бачили.