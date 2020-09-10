Дочь звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара похвасталась яркой внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

12-летняя Варвара Кошевая активно ведет свою страничку в Инстаграм и часто делится новыми фотографиями. На этот раз школьница опубликовала новое селфи.

На фото дочь артиста запечатлена с ярко накрашенными губами.

«Губы свои(нет). я их накачала.😋», - шутливо написала школьница.

Снимок активно комментируют подписчики Вари Кошевой.

«Губи похоже, как у девочек с мультика "Братц" 💕🔥💕», «Та не похоже, что накачала», «как красиво то», «Пушка», «Победительница, королева 🌼», - пишут в комментариях.

Ранее дочьЕвгения Кошевого устроила стильную фотосессию со шкафом.

На снимках школьница позирует в довольно простом, но при этом стильном образе. На ней темные джинсы с высокой посадкой и черная майка. На первом фото Варя стоит, прислонившись спиной к шкафу с ярко-красными дверцами. Девушка выглядит, как настоящая модель.

На втором фото она повернулась к шкафу и оперлась на него одной рукой, отставив назад ногу. Подписчики юной красотки активно комментируют снимки. В комментариях даже предположили, что в шкафу спрятался отец Вари – Евгений Кошевой.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.