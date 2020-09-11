Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про голосування

На фото Олена позувала в шортах і чорному топі. Образ Омович доповнила босоніжками на великій шпильці. Красуня присіла навпочіпки біля ліжка і показувала пишні груди, яка так і випирала з топа. Волосся у зірки були зібрані в хвіст, а сама красуня знімала себе на телефон в дзеркало. На ще одному фото у моделі був жакет і більш маленький топ. Красуня показала і третій образ - в шортах і кофтині. Завершила парад Олена білим топом, який повністю закрив груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Проголосуйте будь ласка в коменти, який з них мені йде більше", - написала Омович.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви їсте?", "Яка красива", "всі дуже красиві", "не пораньте серце", "така гарненька", "яка ж ви симпатична".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович взявши з собою подружку.

На фото Олена позувала в костюмі, що складається з довгої спідниці з великими розрізами і топі з рукавами, а також капюшоном. Друга красуня була в аналогічному вбранні.

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