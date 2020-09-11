Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о голосовании

На фото Алена позировала в шортах и черном топе. Образ Омович дополнила босоножками на большой шпильке. Красотка присела на корточки у кровати и показывала пышную грудь, которая так и выпирала из топа. Волосы у звезды были собраны в хвост, а сама красотка снимала себя на телефон в зеркало. На еще одном фото у модели был жакет и более маленький топ. Красотка показала и третий образ - в шортах и кофточке. Завершила парад Алена белым топом, который полностью закрыл грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Проголосуйте пожалуйста в комменты, какой из них мне идёт больше", - написала Омович.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы вообще кушаете?", "Какая красивая", "Все очень красивые", "Не раньте сердце", "Такая хорошенькая", "Какая же вы симпатичная".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович взяв с собой подружку.

На фото Алена позировала в костюме, состоящем из длинной юбки из большими разрезами и топе с рукавами, а также капюшоном. Вторая красотка была в аналогичном наряде.

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