Відома актриса Ксенія Мішина, зірка нового сезону "Холостячка", показала себе і розповіла про марафони

На фото Мішина здалася в лосинах і футболці. Красуня забралася на кухонний стіл і спокусливо на ньому розташувалася. Волосся у Ксенії були зібрані в хвіст. Зірка посміхалася, а в руках тримала келих з благородним напоєм. Поруч можна побачити пляшку, а ще один келих біля об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.



"Хочу поділитися з вами лайфхаком, який творить чудеса. Зараз в епоху інфобізу у багатьох з нас є недовіра до марафонів, порад, психологів, та й взагалі інструментів особистісного зростання. А даремно.

Насправді, якщо систематично впроваджувати в життя прості і іноді дуже тривіальні звички і штучки змінюється ваш емоційний фон, ваші дії, а потім і все ваше життя", - написала Мішина.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау"," цукерка"," чудова актриса"," Прикольно, Ксюша", " Ох, вже ці стопи...)) Вибачте, Ксенія, не в тему.. Просто хвилинка слабкості.)) ", "Ви дуже красива","ти неймовірно карколомна і посмішка засліплює, лапочка".

Повідомлялося, що відома українська актриса Ксенія Мішина показала себе на прогулянці.

На фото Мішина позує в сукні і без білизни. Красуня гуляє по вулиці і розповідає про вечірній випуск "Танців з зірками".

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