31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", заговорила о мужчине после съемок шоу

Несколько недель назад наконец-то стартовали съемки шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина. Как известно, звезда - одинокая мама, успешная актриса и победительница "Танцев со звездами" (один из сезонов).

Стройная красотка очень ждала наступления съемок, а теперь удивила постом с намеком на новые отношения. При этом под солнечными и блестящими фото, на которых позирует в нежном образе она сделала неоднозначное заявление:

«Прекрасно быть женщиной ... Но ещё прекраснее ощущать себя женщиной рядом с мужчиной 🔂», - написала Ксения.

Вот как отреагировали фанаты:

«Неужели встретила своего?», «Шикарная 😍», «Обворожительно», «Ваууу😍😍😍Ну вы очень красивая❤️❤️❤️», «Красуня 🔥», «Очень красивая🌷», «Какая красота💞», «Феечка🧚‍♀️🤗 Как только посмотришь на твои фото хочется сказать"Спасибо за улыбку!"❤️💞», «Божественная😊💗😊💖😊», «Вау вау вау ❤️❤️❤️ какая кошечка❤️❤️❤️,» «Сногсшибательная леди🌹💃», «Очень красивая 😊», «Хищница», «Ксюша, какая ты красивая 😍😍😍.... Какой кайф видеть твои фото😘😘😘».

Ранее в новом и стильном образе Ксения восхитила переменами и рассказала о ребятах, которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить.

«Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас», - рассказывает Ксения.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"