Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда нового сезона "Холостяка", показала идеальную осень

На фото Ксения позировала в футболке и штанах, стоя на фоне стены в переходе и держась за поручни. Волосы красотка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. На втором снимке Мишина уже лежала на диване в черном платье. Звезда закрыла глаза от удовольствия, а волосы решила собрать в хвост. Девушка решила не надевать белье и демонстрировала в большом декольте пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу такую же радостную осень", - подписала фото Мишина.

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Второе снимок красотка решила подписать более лаконично: "И такую))".

Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки. Все из-за того, что Мишина оставила кадры в сторис Инстаграм, где пользователи не могут использовать такие инструменты. 

Мы писали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", раскрыла детали из своего прошлого.

Ксения выбрала черные топ с белой летящей юбкой. Сверху артистка накинула черный, вероятно, мужской пиджак. Завершили образ красотки различные стильные украшения. 

За час пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев. 

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Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас. Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️ ⠀ Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life - которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить. ⠀ Кроме этого они делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться. Познавайте себя, пробуйте ) уверяю, после таких ретритов и работы над собой каждый мне напишет с большой благодарностью 🙏 ⠀ Лично проверено ❤️ ⠀ А пока пишите ребятам из @wake_up_people_life по любым вопросам и будьте счастливы!

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"Мишина, какая же ты красивая", "Ша, никто никуда не бежит, все смотрят на Ксюшу!", "БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТКА".

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