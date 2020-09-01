Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда нового сезона "Холостяка", показала идеальную осень

На фото Ксения позировала в футболке и штанах, стоя на фоне стены в переходе и держась за поручни. Волосы красотка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. На втором снимке Мишина уже лежала на диване в черном платье. Звезда закрыла глаза от удовольствия, а волосы решила собрать в хвост. Девушка решила не надевать белье и демонстрировала в большом декольте пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу такую же радостную осень", - подписала фото Мишина.

Второе снимок красотка решила подписать более лаконично: "И такую))".

Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки. Все из-за того, что Мишина оставила кадры в сторис Инстаграм, где пользователи не могут использовать такие инструменты.

Мы писали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", раскрыла детали из своего прошлого.

Ксения выбрала черные топ с белой летящей юбкой. Сверху артистка накинула черный, вероятно, мужской пиджак. Завершили образ красотки различные стильные украшения.

За час пост собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Мишина, какая же ты красивая", "Ша, никто никуда не бежит, все смотрят на Ксюшу!", "БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТКА".

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