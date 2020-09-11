Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, з'явилася без білизни в мокрому одязі

Спокусниця нерідко радує шанувальників спекотними фотографіями, де демонструє свої найсоковитіші оголені частини тіла, пише Politeka.net. В одному з останніх сторіз модель постала саме в такому відвертому образі.

Так Кім Лі сфотографували, коли вона виходила з басейну з оголеними грудьми. При цьому корейська Кардашьян накинула на себе лише мокру сорочку, під якою можна побачити найінтимніше - бюст, що стирчить - просто насолода для очей.

Мокра сорочка обтягнула ідеальне тіло, а особливо підкреслила найтоншу талію. Завдяки тому, що Лі розстебнула наряд можна було помітити й плоский животик.

Варто відзначити, що купальник на красуні був, але вона спустила його з плечей і той "бовтався" на стегнах.

Різні прикраси завершили образ, а також гарний макіяж з акцентом на очі.

Фото не зібрало багато лайків, адже в сторіз це неможливо зробити. Але, мабуть, красуню обсипали коментарями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Кім Лі йшла ґрунтовою дорогою і показувала себе досить близько, знімаючи на телефон. На кадрах можна помітити величезний бюст зірки, який вона вирішила не ховати. Він ледве вмістився у вузький топ і прямо випирав на кадрах.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі позувала в купальнику в чорний горошок. Зірка показалася перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Волосся у моделі було розпущеним, а сама вона демонструвала ідеальну фігуру. На другому фото зірка вже стояла на тлі океану і пальм. Красуня була в тапочках, а образ доповнила ще й окулярами.

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