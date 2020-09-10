Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала фігуру в жаркому вбранні

Зірка похвалилася формами і розповіла про вихід свого нового кліпу на своїй сторінці в «Instagram», пише Politeka.net.

На фото артистка відображена в чорній міні-сукні зі вставками зі шкіри, мережив і прозорої сіточки. Також наряд прикрашений ланцюгами.

Незважаючи на ультракоротку довжину, на плаття помістився ще й розріз, так що якби фото було зроблено не зверху, то ймовірно можна було б побачити білизну артистки або його відсутність.

Бузова стоїть, прогнувшись і відставивши п'яту точку.

Особа крім насиченого макіяжу прикрашає аплікація зі страз.

У новій песте Бузово піднімається питання про те, в кому найголовніша проблема. Судячи з усього, на думку співачки, причина всіх бід — вона сама.

Пісня так і названа « "Проблема". У ній артистка співає, що не тільки сама собі створює непросте життя, але ще і тому, хто знаходиться поруч з нею. "Я проблема, але най-най», — не забула сама себе похвалити Бузова.

Не залишилися осторонь і шанувальники артистки.

"Дівчина-супер кішка!🔥 🔥 🔥", "Королева", "моя шикарна дівчинка«," Костюм!!!! Нереальний!", "Яка принцеса на фото", "Супер красуня👍👍👍😘😍😍😍», "Богиня", "вже жарко", "нереальна 💓 », "яка красуня", "Ох, яка принадність", "Давай Оля, запалюй!"- засипали її компліментами в коментарях.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

Як повідомляла Politeka, епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.

Також Politeka писала, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає.