Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

На фото Кайлі сиділа на передньому сидінні автомобіля. Дженнер була в кросівках, штанях, топі і капелюшку. Образ модель доповнила рожевою сумочкою і годинником на руці. У красуні топ був досить вузьким, тому обтягнув "персики", які так і випирали. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а сама модель дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це все для мене", - підписала фото Кайлі.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Підберіть хлист до своєї фігури", "Рожевий інтер'єр з рожевою посадкою" ," це відповідний рожевий для мене", "тоді ти зламаєш мені ноги з такою красунею Кайлі", "розчавила", "Королева Кайлі", "ти вбила цим", "вкрала моє серце", "так, у Кайлі моя капелюх-відро", "все рожеве", "тільки цей носок, який мені не сподобався".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала новий образ, який нікого не залишив байдужим.

На фото Кайлі здалася в боді зі смугастим верхом і чорним низом. Образ Дженнер доповнила панчохами і босоніжками. Зірка на голову одягла шапочку, а сама сиділа на якорі. Бретельки боді були спущені і красуня ледве втримала свої "персики" в декольте.

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