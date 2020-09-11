Відома українська співачка Ані Лорак вразила зовнішністю в топі з декольте

Фанати артистки розмістили фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Ані постала в блискучому топі з зухвалими акцентами на плечах і декольте.

На нетовстій тканині було пришито великий ланцюг уздовж вирізу, а на плечах, здавалося, - шипи.

Велике декольте дозволило поглянути на пишні груди артистки.

Зірка зробила зухвалий макіяж з акцентом на очі.

"Доброго ранку, мир!🤗🖤...",- написали автори поста.

За день публікація зібрала понад 700 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів. Також підписники аналогічно побажали доброго ранку.

"Красива дівчина ти", " Краса-і-ніжність! 😍😍😍💥🔥🌷👍", "Вау, як хороша", - написали інші користувачі Мережі.

Варто відзначити, що даній групі зараз налічується вже 65,9 тисяч користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак подякувала тим, хто допомагав їй у створенні кліпу до пісні "Твоей любимой". Співачка стверджує, що у авторів відеоролика вийшов справжній шедевр.

"Це справжнє маленьке кіно - ода про почуття, яке знайоме кожному незалежно від віку, статі, професії або кольору шкіри", – написала красуня у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак позувала, загадково посміхаючись, сидячи на задньому сидінні автомобіля. Красуня на кадрах грайливо повертала голову.

На Ані Лорак чорне стильне вбрання: поверх блузки-піджак, на голові - чорна кепка, довершує образ золотий ланцюжок.

"Така мила і ніжна @anilorak 😍. Доброї ночі! 😘 ",- підписали відео у фан-групі, де було оприлюднено відео.

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