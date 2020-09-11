Известная украинская певица Ани Лорак поразила внешностью в топе с декольте

Фанаты артистки разместили фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Ани Предстала в блестящем топе с дерзкими акцентами на плечах и декольте.

На нетолстой ткани была пришита крупная цепь вдоль выреза, а на плечах, казалось, - шипы.

Крупное декольте позволило взглянуть на пышную грудь артистки.

Звезда сделала дерзкий макияж с акцентом на глаза.

"Доброе утро, мир!🤗🖤...", - написали авторы поста.

За день публикация собрала более 700 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов. Также подписчики аналогично пожелали доброго утра.

"Красивая девушка ты", "Красота -и - нежность! 😍😍😍💥🔥🌷👍", - написали остальные пользователи сети.

Стоит отметить, что данной группе сейчас насчитывается уже 65,9 тысяч пользователей сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поблагодарила тех, кто помогал ей в создании клипа к песне "Твоей любимой". Певица утверждает, что у авторов видеоролика получился настоящий шедевр.

"Это настоящее маленькое кино — ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи", – написала красотка в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак позировала, загадочно улыбаясь, сидя на заднем сидении автомобиля. Красотка на кадрах игриво поворачивала голову.

На Ани Лорак черный стильный наряд: поверх блузки - пиджак, на голове - черная кепка, довершает образ золотая цепочка.

"Такая милая и нежная @anilorak 😍. Доброй ночи! 😘", "Вау, как хороша", – подписали видео в фан-группе, где было обнародовано видео.

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