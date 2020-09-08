Известная украинская певица Ани Лорак побаловала фанатов новым откровенным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу исполнительницы в Инстаграм.

В своем посте Ани благодарит тех, кто помогал ей в создании клипа к песне "Твоей любимой". Певица утверждает, что у авторов видеоролика получился настоящий шедевр.

"Я благодарю всю команду, которая трудилась над созданием видео "Твоей любимой". Это настоящее маленькое кино — ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи", – подписала фото исполнительница.

Поклонники по достоинству оценили новый образ Ани Лорак. В комментариях они ускупали Ани Лорак в комплиментах и восторгах.

"Спасибо вам за этот шедевр😍 очень много эмоций после просмотра❤️ Образы невероятно красивые😍🔥 Спасибо за такую работу! У вас лучшая команда!👏❤️" моя любимая Каролиночка, вы прекрасны, спасибо со бомбическую песню и шикарнейший клип, спасибо всей вашей команде. Дочурка ваша, умничка, актриса. С дебютом Софочку. Я вас очень очень очень приочень люблююю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, Любовь – это самое лучшее чувство,которое испытывает человек.❤️ Клип невероятно нежный и красивый😍 Спасибо каждому,что работал над созданием этого шедевра💥 Наша богиня любви,красоты и музыки 💕 Клеопатра", – пишут они.

Politeka писала, что популярная украинская исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников новым образом. Так, на коротком видео знаменитость загадочно улыбается, сидя на заднем сидении автомобиля, игриво поворачивая голову. На Ани Лорак черный стильный наряд: поверх блузки певица надела пиджак, на голове у девушки черная кепка, довершает образ золотая цепочка.

Знаменитая артиска Ани Лорак показала фигуру после отпуска в спортивном костюме. Несколько недель Каролина провела за границей, где отдыхала вместе с дочерью и близкими. При этом по возвращению домой она решила продемонстрировать, как приводит фигуру в порядок. Как оказалось, за яркими кадрами в бикини или мини-юбках стоит не просто работа визажиста и фотографа. А личный вклад Каролины в первую очередь.

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