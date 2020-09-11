Відома співачка Дуа Липа показала себе і як відпочиває з подружкою

На фото Дуа позувала в помаранчевому купальнику, а образ доповнила окулярами. Волосся красуня вирішила зібрати в хвіст, а сама стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. На ще одному фото красуня вже показувала свою зовнішність, знімаючись максимально близько. На іншому фото Липа вже була в басейні з подружкою. Красуні спокусливо вигнулися і зробили губки "качечкою". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Страшенно гарний час", - написала Дуа.

Фанати поставили більше 3 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Схоже на те", "Люблю тебе, кролик-ведмідь", "жінки приїжджають до Бразилії, що тут пляжі процвітають", "Чарівна", "може бути, якби ви не веселилися в розпал пандемії", "Хлопці, ви раптом забули, що останні 6 місяців ми були в епіцентрі глобальної пандемії ?", "Чудовий вид".

Повідомлялося, що британська співачка Дуа Липа вразила витівкою, позуючи в піджаку на голе тіло.

Так, на опублікованих кадрах Дуа Липа позує сидячи на машині в діловому костюмі, випромінюючи красу і жіночність. Потім вона все в тому ж вбранні проходиться, через що в кадр потрапляє те, що Липа одягла його на голе тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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