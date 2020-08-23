Популярная британская певица и модель Дуа Липа оригинально поздравила друга с днем рождения

На своей странице в социальной сети Инстаграм 25-летняя певица опубликовала снимок, на котором пощирует рядом с мужчиной, передает Politeka.net.

Особенное внимание на снимке привлекает внешний вид популярной артистки. На ней полупрозрачное кружевное платье с огромным декольте, больше напоминающее комбинацию и не скрывающее отсутствие бюстгальтера. Под наряд звезда одела белые трусы, а из аксессуаров на ней тонкие золотые кольца и еле заметная цепочка с кулоном. Одним словом, скромностью тут и не пахнет!

Отметим, что Дуа Липа является сторонницей бодипозитива, поэтому всегда принимала себя такой, какая есть, не пытаясь идти на поводу у публики.

Правда не так давно артистка изменила цвет волос, превратившись из брюнетки в светловолосую красавицу. На такой шаг она пошла ради своего нового возлюбленного – брата супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Анвара, который обесцвечивает волосы. Избранник певицы младшее ее на четыре года, тоже работает в модельном бизнесе.

Мало кто знает, что Дуа Липа любит татуировки. К 20 годам на теле девушки красовались уже пять рисунков. Останавливаться на этом знаменитость не собирается.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».