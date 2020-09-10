В Україні будь-який банк може закрити рахунок навіть без відома клієнта

Така можливість передбачена новими правилами обігу банків з клієнтами, які запрацювали у вересні. Вони регулюють ряд питань, пов'язаних з відкриттям, закриттям рахунків і депозитів, пише UBR.

Банк може прийняти таке рішення, оцінивши ризики обслуговування клієнта з точки зору фінансового моніторингу. Рахунок закриють якщо банк не зможе оцінити походження коштів клієнта, переконатися в законності походження і т. п.

Банкіри заспокоюють, що клієнти банків при такому розкладі своїх грошей не втратять.

"При припиненні ділових відносин і закритті рахунку кошти з рахунку можуть бути виплачені клієнту через касу банку або переведені на рахунок клієнта, відкритий в іншому банку", – говорить начальник юридичного управління Банку "Кредит Дніпро" Олександр Ярецький.

Крім того, НБУ заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів, якщо грошові кошти заморожені відповідно до законодавства з питань фінмоніторингу.

"Це означає неможливість для клієнта розпоряджатися такими замороженими коштами до закінчення процедури їх блокування", - додав Ярецький.

Нагадаємо, рахунки українців масово спустошують, розкрита зухвала схема.

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