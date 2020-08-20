Были введены особые подходы к финмониторингу операций определенных клиентов

На сайте Минфина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины разъяснили, кто входит в категорию "политически значимых лиц" (Politically Exposed Persons) и какие правила проверки будут применяться в данном случае.

Так, "политически значимые лица" - это те, кто занимает важные государственные должности: президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные лица судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.п. Также к этой категории принадлежат члены семьи государственных деятелей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Согасно новому закону о финмониторинге, категория PEP включает в себя пожизненный статус после увольнения, тогда как раньше этот срок составлял всего три года после освобождения занимаемой должности.

Государственный деятель, ближайшие члены его семьи или связанные с ним лица обязаны при открытии счета в банке самостоятельно указывать в опроснике свой статус. Со своей стороны банк должен проверить такую ​​информацию.

При проверке банк может запросить источники состояния и происхождения средств. Поэтому стоит иметь с собой соответствующие подтверждающие документы. О проведении крупных финансовых операций государственным деятелям стоит подумать заранее. Лучше предварительно сообщить своему банку о запланированной операции на большую сумму, чтобы избежать подозрений и лишних хлопот.

Что касается наказания нарушителей (а не всегда государственные деятели сознаются в своем статусе), то применение мер воздействия будут соразмерными выявленным нарушениям. В частности, в общей статистике наложенных на банки штрафов причина «невыявление PEP» из года в год занимает долю около 1-4%.

Согласно закону, нарушение требований надлежащей проверки и выявления PEP предусматривает наложение штрафа до 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (до 204 тыс. грн).

Стоит отметить, меры по РЕР не является обязанностью только банков. Такие же меры предпринимают и другие субъекты первичного финансового мониторинга: страховщики, платежные организации, почтовые операторы, аудиторы, бухгалтеры и т.д.

Напомним, Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты: "Отмена металлических гривен и возвращение к..."

Также Politeka писала, что НБУ заявил о важных изменениях с 1 сентября: что будет с банковскими карточками украинцев