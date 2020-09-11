Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в надзвичайно жаркому образі

На кадрах Сьюзі позувала в чоловічих трусах і бюстгальтері. Красуня розвернулася спиною до об'єктива камери, показуючи пишні сідниці. Кортес почала танцювати під музику, ворушачи "горішком" прямо перед камерою. Кадри вийшли ефектними і спокусливими. Волосся у моделі були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 70 тисяч разів і написали коментарі:

"Слава богу, як все красиво, яке багатше тіло, все із задоволенням кусаю", "Велика", "дуже красиво", "це пам'ятник", "чудовий рок", "перехоплює подих", "прекрасна", "як смачно, матуся", "Я кажу це кожен день, красивий хвіст, любов", "Омг. Красиве тіло любові. Танцювати", "приголомшлива краса", "Дай мені свій контакт".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе в незвичайному ракурсі.

На фото Сьюзі здалася в Білій прозорій білизні, яка складалася практично з мотузочок і сіточки. Кортес залишила волосся розпущеним, а сама спокусливо вигнулася на ліжку.

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