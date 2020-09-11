Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычайно жарком образе

На кадрах Сьюзи позировала в мужских трусах и бюстгальтере. Красотка развернулась спиной к объективу камеры, показывая пышные ягодицы. Кортес начала танцевать под музыку, шевеля "Орешком" прямо перед камерой. Кадры получились эффектными и соблазнительными. Волосы у модели были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 70 тысяч раз и написали комментарии:

"Слава богу, как все красиво, какое богаче тело, все с удовольствием кусаю", "Большая", "Очень красиво", "Это памятник", "Замечательный рок", "Перехватывает дыхание", "Прекрасная", "Как вкусно, мамочка", "Я говорю это каждый день, красивый хвост, любовь", "Омг. Красивое тело любви. Танцевать", "Потрясающая красота", "Дай мне свой контакт".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала себя в необычном ракурсе.

На фото Сьюзи показалась в белом прозрачном белье, которое состояло практически из веревочек и сеточки. Кортес оставила волосы распущенными, а сама соблазнительно выгнулась на кровати.

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