Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала, как развлекается в спортзале

На фото Сьюзи стоит в наряде из кожаных веревочек. Образ Кортес дополнила ботинками и носками. Звезда развернулась спиной к объективу камеры и демонстрировала упругие ягодицы во всей красе. Модель взялась за штангу, а рядом можно увидеть гири, ведь девушка хвасталась телом в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Applause", "Хмм, круто", "Вроде тяжелее моего", "Это будет модель или уважаемая модель?", "Привет красавица", "Привет, я бы хотел познакомиться с тобой", "Красиво, потрясающие булочки", "Бесконечные поцелуи и объятия", "Хороший способ тренировки", "Какая богатая", "Отлично", "Я бы шел сзади на два шага, просто ради вида", "Marvelous", "Это просто шедеврально".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес записала жаркое видео на пляже.

Звезда предстала в крохотном бикини и мини-шортах. Маленький купальник держался на бретельках, обвивших шею Кортес.

Мини-шорты выглядели очень соблазнительно благодаря откровенному крою, оголяющем главную гордость звезды - упругие ягодицы.

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