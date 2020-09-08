Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, записала жаркое видео на пляже

Модель решила повеселиться на камеру, при этом демонстрируя фигуру, которой очень гордится, пишет Politeka.net. На видео звезда позирует на пляже примеряя на себя откровенные купальники. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда предстала в крохотном бикини и мини-шортах. Маленький купальник держался на бретельках, обвивших шею Кортес.

Мини-шорты выглядели очень соблазнительно благодаря откровенному крою, оголяющем главную гордость звезды - упругие ягодицы.

Сверху непревзойденная Сьюзи накинула черную сеточку, которую развеивал ветер.

Также модель надевала и белый купальник с большим вырезом, оголяющем немного роскошные формы и упругое тело.

Модель всячески изгибалась, чтобы показать свои аппетитные места в откровенных нарядах.

За семь часов пост собрал почти 14 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети, ожидаемо, поразились красоте звезды.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в белом купальнике, который был настолько откровенным, что едва ли прикрывал прелести.

Модель опустилась на колени, погрузив ноги в песок. Она немного откинулась назад.

Белый купальный наряд открывал виды на пышную грудь и упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес предстала в одном нижнем белье телесного цвета с красным кружевом. Маленькие лифчик и трусики идеально подчеркнули невероятные прелести звезды, которые сияли от лосьона.

Грудь будто налилась и пыталась "выскользнуть" из столь тесного белья.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами

Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.