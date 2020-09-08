Модель Сьюзи Кортез, которую называют хозяйкой самых красивых ягодиц в мире, нарядилась в непристойный наряд и похвасталась упругим прессом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась фотографией со спортзала у себя в Инстаграм. Красотка была одета в короткие шортики, больше напоминавшие трусики. Сверху на ней красовался топ с длинными рукавами, который обтянул пышные формы Кортез. На бедра красотка повязала рубашку, сделав акцент на своем невероятном прессе с кубиками.

Девушка стояла в защитной маске и позировала на камеру. За полчаса ее фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Это фирма», «Красивые глаза», «Сочная малышка», «Хорошенькая женщина», «Безусловно красивая девушка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез свела с ума своим появлением в непристойном наряде. Девушка надела на себя кожаный наряд зайчика, впечатлив даже самых смелых мужчин. Кортез позировала полусидя в прозрачном боди и латексных ботинках, эффектно расставив при этом ноги.

Кроме этого, недавно модель поделилась фото, на котором сверкнула своей «пятой точкой» во всей красе. Девушка лежала на песке, выставив напоказ свои прелести.

Напомним, что Сьюзи Кортез показала свои "сладости" на жарком фото: "Веет опасностью".

А еще Politeka писала, что Сьюзи Кортез посветила загорелыми формами в бикини и очаровала позой: "такое не спрячешь".

Также Politeka сообщала, что Сьюзи Кортез в тесном белье и чулках посветила злачными местами: «Фантастическая».