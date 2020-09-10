Відома українська співачка Тіна Кароль вразила жарким видом в блузі з декольте

Фанати красуні опублікували у своїй групі спокусливе фото кумира, передає Politeka.net. На знімку зірка постала у світлій блузі в чорний горошок.

Глибоке декольте відкрило види на пишні груди знаменитості. Співачка трохи стиснула груди руками. Доповнили образ довгі сережки у вушках.

Кароль зробила укладку, закинувши частину волосся за вушко. Війковий край був виділений чорною довгою стрілочкою.

Червона помада підкреслила пухкість губ.

"Доброго Ранку! Будьте️ будьте щасливі саме сьогодні, насолоджуйтеся часом, помічайте навколо себе прекрасне, адже воно знаходиться поруч, варто тільки звернути на нього увагу!",- підписали фото автори поста.

Публікація за дві години зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Тобі ТИНОЧКА доброго ранку, плідного дня, приємного вечірнього відпочинку", " ТІНУЛЮ! ТИ ПРЕКРАСНА СПОРУ НЕМАЄ ♪ ", " Доброго ранку❤️ прекрасного дня ❤️", "красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала себе в більш вільному стилі.

Зірка позувала в tie-dye футболці і худі з вишивкою символу СІЛЬФ з заголовної фрази альбому – «знайти своїх». Також на ній широкі темні штани.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль вийшла в світ в розкішній білій сукні. Облягаючий наряд зі спідницею в підлогу привертає до себе увагу сміливими вирізами прямо під грудьми.

Примітно, що в такій же сукні з'являлася на світському заході і актриса з фільмів Marvel і серіалу «Як я зустрів вашу маму» Кобі Смолдерс.

Нагадавши, фліртуючу Кароль застукали з одруженим красенем, пристрасті на" Танцях " розпалюються.

Як повідомляла Politeka, експерименти Тіни Кароль із зовнішністю розлютили українців: "у людей нічого їсти, а вони...".

Також Politeka писала, що опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на"Танцях з зірками".