Відома українська співачка Тіна Кароль вразила жарким видом в блузі з декольте
Фанати красуні опублікували у своїй групі спокусливе фото кумира, передає Politeka.net. На знімку зірка постала у світлій блузі в чорний горошок.
Глибоке декольте відкрило види на пишні груди знаменитості. Співачка трохи стиснула груди руками. Доповнили образ довгі сережки у вушках.
Кароль зробила укладку, закинувши частину волосся за вушко. Війковий край був виділений чорною довгою стрілочкою.
Червона помада підкреслила пухкість губ.
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"Доброго Ранку! Будьте️ будьте щасливі саме сьогодні, насолоджуйтеся часом, помічайте навколо себе прекрасне, адже воно знаходиться поруч, варто тільки звернути на нього увагу!",- підписали фото автори поста.
Публікація за дві години зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Тобі ТИНОЧКА доброго ранку, плідного дня, приємного вечірнього відпочинку", " ТІНУЛЮ! ТИ ПРЕКРАСНА СПОРУ НЕМАЄ ♪ ", " Доброго ранку❤️ прекрасного дня ❤️", "красуня", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Тіна Кароль показала себе в більш вільному стилі.
Зірка позувала в tie-dye футболці і худі з вишивкою символу СІЛЬФ з заголовної фрази альбому – «знайти своїх». Також на ній широкі темні штани.
Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль вийшла в світ в розкішній білій сукні. Облягаючий наряд зі спідницею в підлогу привертає до себе увагу сміливими вирізами прямо під грудьми.
Примітно, що в такій же сукні з'являлася на світському заході і актриса з фільмів Marvel і серіалу «Як я зустрів вашу маму» Кобі Смолдерс.
Нагадавши, фліртуючу Кароль застукали з одруженим красенем, пристрасті на" Танцях " розпалюються.
Як повідомляла Politeka, експерименти Тіни Кароль із зовнішністю розлютили українців: "у людей нічого їсти, а вони...".
Також Politeka писала, що опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на"Танцях з зірками".