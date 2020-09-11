Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про бажання

На фото красуня позувала в рожевому бікіні, а образ доповнила блакитним капелюшком. Кортні лежала на яхті, купаючись в променях сонця. Модель спокусливо вигнулася і демонструвала всі самі соковиті місця. На тлі можна побачити водойму, а трохи далі - ліс. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Занадто стегно, щоб зануритися", - написала Кортні.

Відразу під фото написала і Кім: "Хахаха".

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Це солідний варіант, що робити руками", "але твоє волосся мокре", " як ви ставитеся до того, щоб поодинці закінчити. Я не гніваюся на тебе, просто сумно", "це повинно бути приголомшливо прокидатися і дізнаватися свою Кортні Кардаш'ян", "ви буквально найкрасивіша жінка в світі, руки вниз"," прекрасна погода для купання"," до біса це шоу","Вау, відмінно".

Повідомлялося, що зірка американських реаліті-шоу Кім Кардаш'ян перетворилася на розкішну східну красуню в компанії своїх гарячих сестричок.

Кім разом зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю випустили власний аромат парфумів. З цього приводу вони знялися в стильній фотосесії, щоб передати настрій свого продукту.

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