Как же они похожи

Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась архивным снимком со своими сестрами Кортни и Хлои

Фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке старшие сестры из семейства Кардашьян стоят в экстравагантных нарядах, обнимая друг друга. Кортни и Хлои одеты в кожаные наряды. Их пышные формы подчеркивает эластичная ткань. Ким выбрала для выхода в свет яркое желтое платье, которое обтянуло ее выдающуюся грудь и бедра. Смотреть на них тройное удовольствие, ведь на фото сразу три всемирно известные красотки.

«Я скучаю, мои сестры», - написала Ким под постом, намекая на то, что карантин мешает им видеться.

За час пост Ким собрал почти 900 тысяч лайков. В комментариях звездам оставили множество комплиментов.

«Я люблю твое желтое платье», «Красотки», «Неповторимые девушки», «Так красиво», «Девушки, вы так удивительны», «Хорошо выглядишь», «Бомба», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вместе с Кайли Дженнер снялись для рекламы в жарких образах. Сестры объединились для совместного запуска парфюма. Как известно, именно Ким и Кайли являются самыми популярными из сестер в сети Инстаграм. Их анонс имел оглушительный успех. Миллионы фанатов теперь ждут выпуска коллекции ароматов KKW X KYLIE.

Напомним, что соблазнительная Ким Кардашьян пустилась во все тяжкие в тонком купальнике: "Без мужа расцвела".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян застукали ночью на пляже: в песке и без купальника.

Также Politeka писала, что Ким и Кортни Кардашьян в узких топах показали, у кого размеры круче: "Изоляция - огонь".