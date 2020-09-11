Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала, як розважається і розповіла про проблему

На кадрах зірка позувала в салатовому бікіні і на роликах з чотирма коліщатками. Образ Кассандра доповнила стильним капелюшком і окулярами. Модель кружляла перед камерою, демонструючи свої достоїнства під музику. Ролик вийшов досить спокусливим і веселим, адже красуня була на відео безтурботною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Намагаюся піднятися на ці прокляті ролики в бікіні. Хтось вміє? Кататися на роликах важко", - написала під кадрами Кассандра.

"Тікток зняв це, дивно", - додала зірка.

"Хлопці тепер використовували наші слова, більше ніяких смайликів, забороняю!",- уклала модель.

Фанати подивилися ролик майже 3 тисячі разів і написали коментарі:

"Велика", "мені потрібні ці красиві ковзани", "мені дуже, дуже сподобалося моє улюблене зелене бікіні, що сидить на тобі, бомба", "так чудово", "відмінне малятко", "чорт візьми, ти така мила".

Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе на відпочинку.

На фото Кассандра позує в золотистому бікіні на шезлонгу біля басейну. Зірка спокусливо сіла і демонструвала свої самі соковиті місця, які практично не вмістилися в маленький купальник.

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