Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) выставила свою красоту в одном нижнем белье

Красотка опубликовала серию жарких фото, позируя в красном белье, передает Politeka.net. Модель надела красный лифчик, держащийся на тончайших бретельках, большую грудь едва ли скрывали тонкие треугольники кружев.

Бюст смотрелся очень соблазнительно и благодаря полосочкам, обвившим его сверху.

Талию подчеркнул поясок, предназначенный для чулков. На нем можно было заметить кружево в виде кокетливых сердечек.

Крохотные трусики держались на тончайших резиночках.

Модель распустила волосы, на ее лице можно заметить легкий макияж. Губы сияли от блеска, а и так натуральные пышные ресницы были дополнены накладными.

Звезда всячески извивалась, чтобы, как можно лучше, продемонстрировать белье на себе и свои завидные изгибы.

"Мое нижнее белье... никогда меня не подводит. Я надела его и почувствовала себя идеально. Как вы думаете, оно хорошо подходит моим формам?", - поинтересовалась модель.

За шесть часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали Сьенегу комплиментами, говоря о том, что это нижнее белье просто нереально ей подходит.

"О да, детка!", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Кассандра Сьенега опубликовала серию ярких снимков в купальнике. Звезда обтянула тело красивой тканью. Из смелого декольте с плетением выставилась пышные прелести. Бюст выглядел просто завораживающе.

Тонкая талия, округлые бедра и накаченные ножки - также стоят внимания. Фигура звезды, действительно, безупречная.

Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».