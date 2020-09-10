Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про рай
На фото Демі позувала без білизни та одягу. Зірка вирішила прикрити своє тіло рушником, яке спустила, закриваючи тільки нижнє пікантне місце. Рукою Роуз закрила пишний бюст, а волосся залишила розпущеним. Фото вийшло дуже спокусливим і гарячим. На другому фото рушником красуня вже прикривала і груди, а на третьому ролику - плавала без купальника в басейні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Рай на Землі", - підписала відео красуня.
Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ангел", "Angel", "людина повинна бути хорошим і робити все це без будь-якого таланту", "у неї повинні бути тільки шанувальники", " Демі. Ти така красива", "ти - сутність Небес на землі", "я вип'ю кожну краплю цієї води", "Небеса най, Катта на Pемлі", "який гарний вид на Ібіці".
Повідомлялося, що британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в напівпрозорому вбранні.
"Прокидайтеся ось так", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз спершу лежить на ліжку в пікантному вбранні, ефектно поглядаючи в кадр.
Нагадавши, ніжна Демі Роуз в прозорій сукні нікого не залишила байдужим
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз зухвало розставила ноги у високих чоботях, спокусивши соковитими формами
А ще Politeka писала, що Демі Роуз скинула купальник заради пустощів в басейні