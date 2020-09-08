Известная модель Деми Роуз показала на радость фанатов, как развлекается

На фото красотка позировала в большом бассейне и без одежды. Деми подплыла к кромке и развернулась спиной к фотографу, демонстрируя пятую точку, которая не была в купальнике. Волосы у девушки были распущены, а сама она не смотрела в камеру. На фоне можно увидеть скалы и горы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется сказать: "Помогите, я потерял челюсть, заморская русалка".

Сообщалось, что модель Деми Роуз показала упругие формы в трендовом бело-бирюзовом купальнике.

Девушка славится любовью к стильным кадрам, сделаны на отдыхе. Предпочитая нежиться у бассейна, Деми каждый раз надевает новый бикини. Причем нередко ее образы оказываются в центре обсуждений, что не удивительно, ведь пышногрудая Роуз обладает необычной внешностью.

Мы писали, что супермодель из Великобритании Деми Роуз похвасталась формами в крохотном наряде.

Обратим внимание, что на фотографии Деми Роуз позирует в наряде с неприличным декольте, которое едва выдерживает ее роскошные формы. Сама красотка при этом улыбается на камеру, буквально «излучая» уверенность.

Напомним, бесстыжая Деми Роуз прикрыла аппетитное тело одной только книгой

Также Politeka писала, что Деми Роуз продемонстрировала свою пышную красоту в распутном платье

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз еле вместила свои богатства в неприличный топ



