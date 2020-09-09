Известная модель Деми Роуз покорила поклонников откровенным образом в высоких сапогах

Красотка, успевшая прославиться в сети как «британская Кардашьян», поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Деми позирует в стильно обставленной комнате на белом диване. Из одежды на ней только черный боди и высокие кожаные сапоги на шпильке, доходящие почти до середины бедра. При этом молния на боди модели кокетливо расстегнута, выставляя на всеобщее обозрение роскошную грудь красотки.

На первом снимке Роуз сидит, расставив ноги и слегка откинувшись назад.

На втором же фото Деми решила прилечь, причем сделала это, повернувшись спиной к камере и продемонстрировав свою сочную пятую точку.

Поклонники красотки бурно отреагировали на эти снимки, буквально засыпав ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Деми показала фото, на которых наслаждается солнечным днем в саду. Модель сидит на шезлонге, слегка расставив ноги. Роуз известна своими пышными формами, как у сестер Кардашьян, однако на этот раз она решила их скрыть, прикрыв свое роскошное тело большой раскрытой книгой. При этом впечатляющая грудь модели так и норовит выпасть вперед. Под книгой угадываются силуэты купальника, бретельки которого Роуз кокетливо приспустила вниз.

Напомним, Деми Роуз продемонстрировала свою пышную красоту в распутном платье.

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