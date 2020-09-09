Известная модель Деми Роуз показала себя в необычном образе, который не оставил равнодушных
На фото Деми показала себя в прозрачном платье с огромным декольте. Звезда стояла на смотровой площадке, на фоне которой можно увидеть залив и закат. Благодаря этому фото вышло очень нежным и особенно соблазнительным. Волосы Роуз оставила распущенными, выгнувшись немного вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Лучший вид".
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Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз показала упругие формы в трендовом бело-бирюзовом купальнике.
В этот раз Роуз показала довольно солнечный кадр, на котором позировала с влажными волосами, блестящей кожей и надетым на нее бело-бирюзовым бикини.
В целом поклонникам понравился образ Роуз, который выглядел максимально природно и ненавязчиво:
«Ты очень сладкая», «Ты просто волшебная женщина, можно вечно смотреть», «Это весьма удивительно».
Мы писали, что британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенный наряд ради фестиваля.
Так, красотка предстает перед камерой в откровенном наряде без белья, эффектно прикрывая внушительные объемы наклейками. Дополнить образ «охотницы с пустошей» модель решила при помощи очков, накидки и бутылки с водой, которая свисала через плечо.
Напомним, бесстыжая Деми Роуз прикрыла аппетитное тело одной только книгой
Также Politeka писала, что Деми Роуз продемонстрировала свою пышную красоту в распутном платье
А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз еле вместила свои богатства в неприличный топ