Известная модель Деми Роуз показала себя в необычном образе, который не оставил равнодушных

На фото Деми показала себя в прозрачном платье с огромным декольте. Звезда стояла на смотровой площадке, на фоне которой можно увидеть залив и закат. Благодаря этому фото вышло очень нежным и особенно соблазнительным. Волосы Роуз оставила распущенными, выгнувшись немного вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Лучший вид".

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз показала упругие формы в трендовом бело-бирюзовом купальнике.

В этот раз Роуз показала довольно солнечный кадр, на котором позировала с влажными волосами, блестящей кожей и надетым на нее бело-бирюзовым бикини.

В целом поклонникам понравился образ Роуз, который выглядел максимально природно и ненавязчиво:

«Ты очень сладкая», «Ты просто волшебная женщина, можно вечно смотреть», «Это весьма удивительно».

Мы писали, что британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенный наряд ради фестиваля.

Так, красотка предстает перед камерой в откровенном наряде без белья, эффектно прикрывая внушительные объемы наклейками. Дополнить образ «охотницы с пустошей» модель решила при помощи очков, накидки и бутылки с водой, которая свисала через плечо.

Напомним, бесстыжая Деми Роуз прикрыла аппетитное тело одной только книгой

Также Politeka писала, что Деми Роуз продемонстрировала свою пышную красоту в распутном платье

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз еле вместила свои богатства в неприличный топ



