Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала про рай

На фото Деми позировала без белья и одежды. Звезда решила прикрыть свое тело полотенцем, которое спустила, закрывая только нижнее пикантное место. Рукой Роуз закрыла пышный бюст, а волосы оставила распущенными. Фото вышло очень соблазнительным и горячим. На втором фото полотенцем красотка уже прикрывала и грудь, а на третьем ролике - плавала без купальника в бассейне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Рай на Земле", - подписала видео красотка.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ангел", "Angel", "Человек должен быть хорошим и делать все это без какого-либо таланта", "У нее должны быть только поклонники", "Деми. Ты такая красивая", "Ты - Сущность Небес на Земле", "Я выпью каждую каплю этой воды", "Небеса най, Катта на земле", "Какой красивый вид на Ибице".

Сообщалось, что британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в полупрозрачном наряде.

«Просыпайтесь вот так», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз сперва лежит на кровати в пикантном наряде, эффектно поглядывая в кадр.

Напомним, нежная Деми Роуз в прозрачном платье никого не оставила равнодушным

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