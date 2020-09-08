Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала упругие формы в трендовом бело-бирюзовом купальнике

Девушка славится любовью к стильным кадрам, сделанны на отдыхе. Предпочитая нежиться у бассейна, Деми каждый раз надевает новый бикини. Причем не редко ее образы оказываются в центре обсуждений, что не удивительно, ведь пышногрудая Роуз обладаяет необычной внешностью.

Девушка старется поддерживать себя в форме и выглядеть максимально натурально. На пляже она всегда сраспущенными волосами и с едва заметным нюдовым макияжем. Подчеркивая свои формы, Деми наносит шиммер для тела или же глитер с золотым отливом. В этот раз Роуз показала довольно солнечный кадр, на котором позировала с влажными волосами, блестящей кожей и надетым на нее бело-бирюзовым бикини.

В целом поклонникам поднравился образ Роуз, который выглядел максимально природно и ненавязчиво:

«Ты очень сладкая», «Ты просто волшебная женщина, можно вечно смотреть», «Это весьма удивительно», «Сколько можно делать так, будто хочешь соблазнить всех», «Вот это интересно», «Так прекрасно», «Совершенно идеально ❤», «Где это?», «Милая девушка ♥ ️», «Нельзя останавливаться» «, «Как я могу ее поцеловать؟», «Когда я вижу тебя, я просто горю ✊🍌,» - пишут пользователи.

До этого популярная Инста-дива, запомнившаяся многим как «британская Кардашьян», поделилась новыми жаркими фото со своими поклонниками. На кадрах Деми позирует в, на первый взгляд, непривычно закрытом для себя наряде. На ней стильный розовый свитшот с ярким принтом.

Кофта достаточно длинная, однако, когда Роуз садится, можно заметить, что под ней ничего нет. Так, девушка явно посчитала штаны или шорты лишними для этого образа, однако на фото, где она сидит, незаметны даже трусики.Такой наряд позволяет модели продемонстрировать свои пышные бедра и ляжки во всей красе.

Деми кокетливо позирует на кровати на фоне большого окна с видом на природу. Поклонники юной модели пришли в восторг от ее нового образа и отметили, что в нем она выглядит очень милой.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике