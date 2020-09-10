71-річна співачка Алла Пугачова запалила в спокусливому вбранні

Відповідне відео з'явилося в Instagram на фан-сторінці, присвяченій Примадонні. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На ролику співачка відображена у своєму улюбленому total black look з акцентом на стрункі ноги. Пугачова вбралася в чорний подовжений піджак і міні-шорти, які оголили її стрункі ноги, одягнені в чорні колготи і туфлі з каблуком. Примадонна доповнила свій образ великим аксесуаром і стильною зачіскою з розпущеним довгим волоссям.

У Мережі активно коментують відео.

"І посмішка класна! Людина з великої літери! Професіонал своєї справи! Рукою змахнула, ногу відвела, все класно!", "Артроз прогресуючий", "танцює і виглядає як Гурченко в свої 70", "красуня, Добра, позитивна, молодець🔥❤", "роки... як не... хочеться бути хоча б молодшим...Але через себе ніхто не перестрибнув...", "Браво АБ!", "Щаслива жінка вміє веселитися! Браво!",- пишуть в коментарях.

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