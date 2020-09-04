"Господи, вы гляньте на нее..."

73-летняя певица Алла Пугачева собрала друзей, чтобы отметить День знаний - ведь ее с Максимом Галкиным двойняшки Лиза и Гарри пошли в первый класс

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором музицировала вместе с давним другом Александром Буйновым (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Слегка растрепанная Пугачева предстала в красной шерстяной кофте, под которой виднелся воротничок розовой рубашки, голубых джинсах и белых кроссовках.

Примадонна снимала на телефон, как ее коллега играет на цифровом пианино. Она обошла кругом Буйнова с инструментом, изредка подпевая ему и улыбаясь. В это время Аллу Борисовну тоже кто-то снимал.

В сети появилась информация, что на празднестве также присутствовали Валентин и Марина Юдашкины, которые привезли с собой огромный торт в форме единички.

Примадонна никак не стала подписывать видео, а только оставила ряд смайликов с сердечками.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые пришли в восторг, а другие пожурили артистку за неудачный наряд и постаревший вид.

"Мумия👎" - "вам нужно дожить до её лет, а потом сравнивать с собой и осуждать"

"Брючки поуже надо бы😂"

"Прелестно там у вас ❤️"

"Вы классные!!!Приятно смотреть на творческих людей!!На давних друзей!!!Бравооо!👏"

"Кайфуем"

"Господи, вы гляньте на нее в этих штанах🙉жесть просто"

"Как приятно видеть, когда две такие величины нашей эстрады и через года остаются друзьями"

"Алуся блогерствует Буйнова"

"Пока Галкина нет дома 🤣"

"С кем начинали с тем и .....❤️"

Напомним, дочь-первоклассница Галкина и Пугачевой восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть: «Девочка с юмором».

Как сообщала Politeka, Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…».

Также Politeka писала, что похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри.