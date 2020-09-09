Вокалістка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показалася в новому оригінальному вбранні й викликала фурор

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вчора. Презентація нової колекції»" - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Адамчук позує в білосніжному вбранні, демонструючи розкішну посмішку. Доповнити образ знаменитість вирішила за допомогою елегантного клатча.

"Чарівна", "ви прекрасні», «вогонь наряд», "обожнюю тебе", - пишуть її шанувальники.

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На фото Кекелія здалася в жовтій напівпрозорій сукні. Зірка зробила стильне укладання волосся, а образ доповнила стильними сережками і поясом на талії. Віра була в босоніжках і закрила очі від задоволення. На другому знімку актриса вже спокусливо вигнулася і демонструвала себе в ідеальному світлі. На тлі можна побачити чоловіка за білим роялем. Молодий чоловік сидів на стільці в строгому костюмі чорно-білого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали Коментарі під фотографіями і не змогли засипати компліментами, як і лайками, але так і хочеться сказати: "Краща, чарівна".

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